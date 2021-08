per Mail teilen

Ein LKW-Fahrer hat am Dienstag bei Nördlingen eine kilometerlange Dieselspur hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er einen Bordstein geschrammt, erst bei einem Zwischenstopp stellte er fest, dass er dabei den Tank seines Lasters aufgerissen hatte. Daraufhin stellte er das Fahrzeug in einem Industriegebiet auf einer unbefestigten Fläche ab. In der Folge liefen rund 100 Liter Diesel ins Erdreich, das wurde inzwischen ausgetauscht.