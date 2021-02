In der Belegschaft von Diehl Aviation in Laupheim gibt es Empörung, darüber, dass der ungarische Standort ausgebaut werden soll. Auch ein Arbeitspaket aus Laupheim soll offenbar aus Kostengründen nach Ungarn verlagert werden. Laut Zeitungsberichten wurde das im Zusammenhang mit den Verhandlungen zum angekündigten Stellenabbau in Laupheim bekannt. Konzernleitung, Betriebsrat und IG Metall setzen am Montag ihre Gespräche über den Abbau von mehr als 600 Stellen am Laupheimer Standort des Flugzeugausstatters fort.