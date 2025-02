per Mail teilen

Diebe haben von einer Baustelle in Neu-Ulm einen Container mit rund 20 Tonnen Asbest entwendet. Der betroffene Unternehmer hat für Hinweise eine Belohnung ausgesetzt.

Unbekannte haben einen Abfallcontainer mit mehr als 20 Tonnen Asbest von einer Baustelle im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti entwendet. Nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurde das gefährliche Material samt Container vorige Woche gestohlen. Der Abbruchunternehmer, dem der Container gehört, will für Hinweise auf die Diebe eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro zahlen.

"Ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass die Person, die geklaut hat, nicht wusste, was sie da klaut." sagte Bernd Willbold am Mittwoch dem SWR. So etwas habe er in seinen 30 Jahren Berufserfahrung noch nie erlebt.

Asbest-Diebstahl: Zeugin beschreibt Lastwagen

Laut Willbold gibt es eine Zeugin. Die Frau habe ihm gesagt, dass die Diebe mit ihrem Lkw vorige Woche, am Freitagabend gegen 20 Uhr, auf der Baustelle gewesen seien. Bei der Polizei habe sie diese Aussage allerdings bisher noch nicht gemacht, so Willbold. Die Beschreibung des Fahrzeugs grenze den Täterkreis ein. Es soll sich nach den Angaben der Frau um einen weißen Lkw mit Neu-Ulmer Kennzeichen handeln, mit drei Achsen, Abrollvorrichtung und Lenkachse, so Willbold.

Was ist Asbest? Asbest ist ein krebserregendes Mineral. Es hat lange Fasern, die so fein sind, dass man sie einatmen kann. Wenn die Fasern in der Lunge landen, setzen sie sich dort fest. Bei manchen Personen bleiben die Asbestfasern jahrzehntelang in der Lunge und dem Bauch- und Rippenfell. Die Fasern können dort zu lang andauernden Entzündungen - und diese wiederum zu Krebs führen.

Unternehmer hofft auf Hinweise

Der Unternehmer hat in den Sozialen Medien um Hilfe gebeten, um den Container zu finden. Auf dem weißen Schüttcontainer ist sein Firmenlogo zusehen. Das ist auch ein Grund, warum Bernd Willbold für Hinweise auf die Täter 1.000 Euro zahlen würde: "Erstens, weil mein Name draufsteht und zweitens, weil Schaden gegen Dritte entstehen kann." Asbest ist gefährlich für Menschen und die Umwelt.

Der weiße Abfallcontainer von Bernd Willbold war mit über 20 Tonnen Asbest gefüllt. Er wurde von einer Baustelle in Reutti gestohlen. Abbbruchunternehmer Bernd Willbold

Um den bis oben gefüllten Container mit mehr als 20 Tonnen Asbest abzutransportieren, müssen die Täter mit einem entsprechenden Lastkraftwagen vorgefahren sein, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Bernd Willbold hat Reifenspuren, die von einem Lkw stammen, auf der betroffenen Baustelle fotografiert.

Schädliches Asbest: Angst vor illegaler Entsorgung

Für den Unternehmer ist Sachschaden von mindestens 8.000 Euro entstanden. "Mir geht’s auch um den Container. Ich hab gerade keine 8.000 Euro, um einen neuen zu kaufen. Wir sind ein Zwei-Mann-Betrieb".

Die Reifenspuren hat Bernd Willbold selbst abfotografiert. Sie seien unterschiedlich und teils abgefahren, so der Unternehmer. Abbbruchunternehmer Bernd Willbold

Der Container stand noch bei der Baustelle in Reutti, weil das Unternehmen auf Belege warten musste, um den gefährlichen Abfall wegzubringen. Das könne nicht einfach so enstorgt werden, sagt Willbold. "Man muss ein eingetragenes Fachunternehmen dafür sein. Da gibt es Auflagen und Zuverlässigkeitsnachweise." Er habe Angst, dass die Diebe den gefährlichen Abfall illegal entsorgen und so Umwelt oder Dritte zu Schaden kommen könnten.