Unbekannte Diebe haben im Wald von Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) in den vergangenen Tagen mehrere Raummeter Holz gestohlen. Laut Polizei wurde der Diebstahl von einer Zeugin gemeldet. Am Tatort lagen noch Handsägen, mit der die Unbekannten das Holz wohl zerkleinerten. Die Polizei sucht Zeugen, denen in dem Waldstück hinter Wangenhof verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, die am Wochenende Holz aus dem Wald transportierten.