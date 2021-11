Falsche Bauarbeiter haben am Freitag aus der Wohnung einer älteren Dame in Neu-Ulm eine Geldkassette mit 1.000 Euro gestohlen. Laut Polizei behaupteten die Männer an der Haustür, sie hätten eine Wasserleitung beschädigt und müssten dies nun in der Wohnung überprüfen. Nachdem die Männer gegangen waren, bemerkte die Frau, dass die Geldkassette fehlte. Die Täter sollen eine orangefarbene Jacke mit der Aufschrift "Rohrreinigung" getragen haben.