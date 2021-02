Ein Unbekannter hat aus einem Drogeriemarkt in Pfaffenhofen an der Roth (Kreis Neu-Ulm) am Donnerstag 18 hochwertige Parfümflaschen gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte das Diebesgut einen Gesamtwert von mehr als 940 Euro. Als der Dieb durch die Ausgangstür ging, wurde zwar Alarm ausgelöst. Eine Verkäuferin konnte allerdings nur noch zusehen, wie der Mann flüchtete.