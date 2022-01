Unbekannte haben aus der Herz-Jesu-Kirche in Aalen-Fachsenfeld eine Spendendose gestohlen. Das Tongefäß in Gestalt eines Königs war an der Krippe aufgestellt. Wie viel Geld sie enthielt, ist nicht bekannt. Die Spendendose selbst hat laut Polizei einen Wert von etwa 100 Euro. Krippenfiguren in katholischen Kirchen sind in der Regel länger ausgestellt, zumeist bis Lichtmess am 2. Februar, also 40 Tage nach Weihnachten.