Ein unbekannter Dieb hat in der Nacht zum Freitag in Giengen (Kreis Heidenheim) einen Sattelauflieger von einem Firmengelände gestohlen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der Unbekannte für den Diebstahl eine schwarze Zugmaschine benutzt. Auffällig an dem Sattelauflieger sei, dass er lila Felgen habe, so die Polizei.