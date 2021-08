Ein 28-jähriger Mann ist laut Polizei an diesem Wochenende zwei Mal in die Neu-Ulmer Moschee eingebrochen. Der Mann habe jedes Mal die Tür eingetreten und Spendenboxen gestohlen. Der Tatverdächtige sei in Ulm festgenommen worden. Er soll auch für einen Raub und einen Einbruch in Ulm verantwortlich sein. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.