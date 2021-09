Arbeitslosigkeit im Raum Ulm und Ostwürttemberg im August leicht gestiegen

Im Raum Ulm und Ostwürttemberg ist die Zahl der Arbeitslosen in den Ferien leicht gestiegen. Zu Beginn des Lehrjahrs gibt es aber auch viele offene Ausbildungsstellen.

Als Grund für den leichten Anstieg nennen die Arbeitsagenturen in Aalen und Ulm, dass sich in dem Sommermonat vor allem junge Leute nach der Schule oder Ausbildung vorübergehend arbeitslos melden. Zu Beginn des Lehrjahrs gibt es jedoch noch viele Chancen auf dem Arbeitsmarkt eine Ausbildungsstelle zu bekommen, hieß es am Dienstag.

Aufwärtstrend in Ulm und Alb-Donau-Kreis

Aktuell liegt die Arbeitslosenquote in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Biberach bei 3 Prozent. Im gesamten Bezirk der Arbeitsagentur Ulm bestätigt sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr ein Abwärtstrend der Arbeitslosigkeit um gut 22 Prozent.

Das Bäckerhandwerk - hier sind noch viele offene Stellen gemeldet (Symbolbild). SWR

Viele offene Stellen: Mauer-und Bäckerhandwerk suchen

Bei den offenen Stellen werden vor allem im Einzelhandel und Handwerk Kräfte gesucht. Unter den Top Ten rangiert der gesamte Verkaufsbereich, auch bei den Ausbildungen werden Verkäufer und Verkäuferinnen gesucht. Das Mauerhandwerk und das Bäckereifach melden ebenfalls offene Stellen. Zudem seien Kräfte im Bereich Heizung- und Klimatechnik, in der Gastronomie oder der Zahnmedizin gefragt. "Entsprechend gut sind die Aussichten auch für junge Menschen, nach der Ferienzeit eine Anstellung zu finden“, so Christine Landskron-Rieger, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Ulm.

Ostalbkreis und Kreis Heidenheim - Zahlen stabil

In Ostwürttemberg waren im August rund 9.400 Menschen arbeitslos. Das sind 3,6 Prozent mehr als im Juli. Im Kreis Heidenheim liegt die Quote mit mehr als 4 Prozent am höchsten.Trotzdem seien die Zahlen insgesamt weiterhin stabil, sagt Claudia Prusik, neue Chefin der Arbeitsagentur in Aalen: "In den Sommermonaten schließen die Betriebe natürlich auch weniger neue Arbeitsverhältnisse ab und andere enden. Leider münden diese eben auch nicht nahtlos in eine Beschäftigung." Dies betreffe auch hier vor allem junge Leute unter 25, da gehe es jetzt vor allem darum, möglich zeitnah wieder Anschluss zu finden.

Es ist ungemein wichtig, dass wir jetzt eben auch Qualifizierung anbieten, im Betrieb, mit den Betrieben gemeinsam gucken, was können wir tun, damit die Beschäftigten nicht in die Arbeitslosigkeit fallen.

Manche Branchen, wie etwa die Elektro- und Metallbranche, seien auch aufgrund der Pandemie besonders betroffen. Die Arbeitslosenquote sei insgesamt auch noch nicht auf dem Niveau vor der Pandemie zurück. Daher hieße es jetzt gemeinsam zu schauen, dass Menschen nicht zu lange in die Arbeitslosigkeit fallen.

Landkreise Günzburg und Neu-Ulm bestätigen Trend

Wie erwartet stieg die Arbeitslosigkeit auch im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth, zu der die Landkreise Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm gehören, leicht an. Hier liegen die aktuellen Quoten zwischen 2 und knapp 3 Prozent. Dennoch sei der Stellenmarkt weiter auf Erholungskurs, meldet die Agentur mit der Einschränkung, auch hier sei das Vorkrisenniveau von vor der Pandemie in der Region ebenfalls noch nicht erreicht. Viele Unternehmen nutzten zudem auch weiterhin das Kurzarbeitergeld um ihre Beschäftigten zu halten.