Diese drei Kandidaten wollen Landrat von Dillingen werden

Am 15. Mai ist Landratswahl im Landkreis Dillingen. Zur Wahl stehen drei Kandidaten, zwei aus dem Landkreis Dillingen, einer aus dem Allgäu.

Zur Wahl gestellt haben sich Christoph Mettel (CSU), Markus Müller (Freie Wähler) und Christoph Maier (AfD). Doch was sind ihre Gründe für die Bewerbung, was ihre Ziele im Landkreis und wofür stehen sie? Dazu haben alle drei die weitgehend gleichen Fragen bekommen. Bislang gibt es noch keine Rückmeldung von Kandidat Markus Müller auf die SWR-Anfrage. Die Redaktion hat die Antworten teilweise gekürzt. Die Landratswahl ist am Sonntag, 15. Mai.

Christoph Mettel ist seit acht Jahren Bürgermeister von Haunsheim im Kreis Dillingen und Mitglied im Kreistag. Pressestelle Jan Koenen

Landratskandidat Christoph Mettel Christoph Mettel (CSU) ist seit acht Jahren Bürgermeister von Haunsheim im Kreis Dillingen und Kreistagsmitglied. Zuvor war er mehr als zehn Jahre lang in leitender Position im Bundesverteidigungsministerium. Er ist in Vereinen aktiv, in Schulverbänden und im Kreistag im Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik. Christoph Mettel ist 49 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Söhnen.

Was hat Sie dazu bewegt, sich als Landrat zu bewerben?

Christoph Mettel: Meine achtjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik, als Bürgermeister und Kreisrat und das Wissen, dass nichts selbstverständlich ist. Beispiel: Täglich drehen wir den Wasserhahn auf und bekommen reinstes Trinkwasser. Wir können es beruhigt trinken, ohne Angst vor Verunreinigungen oder Krankheiten haben zu müssen. Diese Selbstverständlichkeit ist nur möglich, weil sich tagtäglich viele Menschen, auch im Ehrenamt oder eben auf politischer Ebene, dafür einsetzen. Sie setzen sich ein, dass wir alle eine hohe Lebensqualität genießen und daran möchte ich auch als zukünftiger Landrat weiterarbeiten.

Sie sind bereits Bürgermeister im Landkreis, wie sieht man dort Ihre Bewerbung?

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Haunsheim sehen die Bewerbung mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sie würden mich gerne als Bürgermeister behalten, jedoch sehen sie auch, dass es sehr viele Berührungspunkte mit dem Landkreis gibt. Meinem Nachfolgenden werde ich immer für Fragen zur Seite stehen. Die Jugend- und Bürgersprechstunden möchte ich auch im Landratsamt weiterführen. Ich werde mich für die Anliegen meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger im gesamten Landkreis einsetzen und Treffen vor Ort in den Gemeinden einführen.

Was gilt es im Landkreis zu bewältigen, wo muss sich etwas tun?

Oberste Priorität hat die Sanierung unseres Kreishaushaltes. Dies ist nur möglich, wenn wir die Defizite der Kreiskliniken drastisch reduzieren.

"Ich stehe hinter unseren beiden Klinikstandorten mit ihren wichtigen Notaufnahmen. Ich fordere eine klare Spezialisierung beider Kliniken ohne Konkurrenz und den Abbau von Doppelstrukturen, außer bei den Notaufnahmen."

Durch einen Wohnungsbau für Angestellte in Wertingen möchte ich die Klinik attraktiver machen. Eine enge Kooperation mit unseren benachbarten Universitäten und der Bezirksklinik in Augsburg sind mir besonders wichtig. Auch im Bereich der Bildung und Modernisierung unserer Schulen ist noch einiges zu tun. Die digitale Ausstattung unserer Schulen ist immer noch nicht ausreichend und das ist sicher nicht das, was wir unseren Kindern bieten möchten. Für den ÖPNV müssen wir einen durchgängigen Verkehrsverbund über die Landkreisgrenzen hinaus erreichen. Hier möchte ich eng mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten. Beim Thema Klimaschutz setze ich auf den weiteren Ausbau unseres Radwegenetzes, aber vor allem auf die Förderung regenerativer Energien in unserer Region. In der Dachflächenphotovoltaik sehe ich für uns das größte Potential. Das möchte ich mit der Wiederaufnahme der Sonnenkampagne des Landkreises deutlich fördern.

Was möchten Sie als Landrat von Dillingen erreichen?

Konkret steht für mich die Sanierung der Landkreisfinanzen im Vordergrund. Das ist die Voraussetzung für alle weiteren nachhaltige Investitionen in das Gesundheitswesen, Bildung, Klimaschutz und Infrastruktur. Mein Ziel ist es, den Landkreis in all diesen Bereichen fit für die Zukunft zu machen.

Wofür stehen Sie?

Ich stehe für eine transparente und faktenbasierte Politik. Ich werde immer alle Bürgerinnen und Bürger, alle beteiligten Akteure von Anfang an mitnehmen, klare Entscheidungen treffen und diese konsequent umsetzen. Ich will mit den Bürgerinnen und Bürgern, allen Landkreiskommunen, Vereinen und Verbänden, unseren Landkreisnachbarn und all der vorhandenen Vielfalt gemeinsam unseres Landkreises weiterentwickeln und für die Zukunft unsere Heimat stark machen.

Landratskandidat Markus Müller Diplom Agrar-Ingenieur Markus Müller (Freie Wähler) ist Bezirksgeschäftsführer des BBV Schwaben (Bayerischer Bauernverband) und lebt in Wertingen im Kreis Dillingen. Er ist Stadtrat, Kreisvorsitzender der Freien Wähler, in Vereinen, Verbänden und der Kirche aktiv.

Markus Müller ist 43 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter.

Der bayerische Rechtsanwalt und AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Maier will Landrat des Landkreises Dillingen werden. Werner Müller

Landratskandidat Christoph Maier Christoph Maier (AfD) ist seit 2018 Mitglied des Bayerischen Landtags und Rechtsanwalt und wohnt in Memmingen, geboren in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg). Er ist Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD und der AfD-Kreisvorsitzender im Unterallgäu. Aktiv ist er unter anderem in der Freiwilligen Feuerwehr und in mehreren Bundeswehr-Vereinen wie dem Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr.

Christoph Maier ist 37 Jahre alt und alleinstehend.

Was hat Sie dazu bewegt, sich als Landrat zu bewerben?

Christoph Maier: Ich möchte eine personelle und inhaltliche Alternative anbieten. Als Landrat habe ich die Möglichkeit, viele Hebel in Bewegung zu setzen. Denken Sie an Themen wie den dringend notwendigen Ausbau des Gesundheitswesens. Für die Jahre 2012 bis 2019 wurden am Standort Dillingen acht und am Standort Wertingen sechs Intensivbetten gemeldet. Es fand also kein Ausbau statt, obwohl die Bevölkerung im Landkreis im selben Zeitraum um über 3.000 Einwohner gewachsen und auch gealtert ist. Hier muss dringend gehandelt werden.

Was gilt es im Landkreis Dillingen zu bewältigen, wo muss sich etwas tun?

Da gibt es viel zu tun. Das Thema Gesundheitsversorgung habe ich bereits angesprochen. Wichtig ist auch, das heiße Eisen Asylmissbrauch anzufassen. Im Landkreis Dillingen leben 218 vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer.

"Als Landrat werde ich den Rechtsstaat durchsetzen und mich dafür einsetzen, dass alle ausreisepflichtige Ausländer den Landkreis Dillingen verlassen."

Außerdem werde ich jedes weitere Minarett verhindern. Das Minarett an der Ditib-Moschee in Lauingen ist eine Machtdemonstration Erdogans und des politischen Islams. So etwas möchte ich in meiner schwäbischen Heimat nicht haben.

Was möchten Sie als Landrat von Dillingen erreichen?

Viel. Die Pflege des demokratischen Diskurses ist beispielsweise ein wichtiges Thema. In Wertingen, Dillingen und an anderen Orten im Landkreis haben sich Bürgerproteste gegen die überzogenen Corona-Maßnahmen der Regierung formiert. Hier ist es die Aufgabe des Landrats, zu den Bürgern zu gehen und mit ihnen zu reden und sie keinesfalls zu kriminalisieren oder auszugrenzen. Dies ist leider an vielen Orten Bayerns geschehen. Kritik an Masseneinwanderung oder an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht dürfen aber nicht tabuisiert werden, sondern sind das selbstverständliche Recht der Bürger. Es gibt aber auch ganz konkrete Projekte, die ich angehen möchte. Beispielsweise werde ich die Ansiedlung einer Hochschule im Landkreis vorantreiben.

Wofür stehen Sie?

Ich stehe für eine alternative Politik und möchte frischen Wind in den Landkreis Dillingen bringen. Als Volljurist weiß ich, wie die Verwaltung funktioniert und kann als Landrat rechtssicher arbeiten. Als Landtagsabgeordneter bringe ich die notwendige politische Erfahrung mit, um die anstehenden Herausforderungen für die Bürger des Landkreises anzugehen. Als Mensch liegt mir das Wohl und die Zukunft meiner schwäbischen Heimat und der Menschen am Herzen. Diese guten Voraussetzungen bringe ich mit ein und möchte sie den Bürgerinnen und Bürgern anbieten.

Ihnen wird nachgesagt, zum rechten Rand der AfD zu gehören. Wie begegnen Sie dem und wie möchten Sie als Landrat für alle Bürger da sein?

Als Politiker stehe ich für eine offene und demokratische Diskussionskultur im Land ein. Ich begrüße den freien und sachlichen Austausch der Meinungen, um die besten Lösungen für den Landkreis zu erzielen. Als Landrat werde ich auf die Bürger zugehen, ihnen auf Augenhöhe begegnen und mich um ihre Sorgen und Anliegen kümmern. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.