"Die Fledermaus"- Walzeroperette am Theater Ulm

Es ist eine der beliebtesten Operetten weltweit: „Die Fledermaus“ von Walzerkönig Johann Strauß. Die Premiere war jetzt am Sonntag das erste Musiktheaterstück der Spielzeit am Theater Ulm. Ein buntes Spektakel im Dreivierteltakt von 1874. Die fast 150 Jahre alte Story versetzt die Ulmer Inszenierung in die 50er Jahre. Ob das passt und auch geglückt ist?

Furiose „Fledermaus“ am Theater Ulm. Die Wiener Operette wird am Freitag um 20 Uhr und am Sonntag Nachmittag um 14 Uhr aufgeführt. Im Großen Haus.