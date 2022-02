Diabetes-Spürhündin in Staig: Wie Scarlett Unterzuckerung erschnüffelt

Löst das SARS-CoV-2-Virus bei Kindern Diabetes aus? Das lässt eine aktuelle US-Studie vermuten. Doch die Deutsche Diabetes Gesellschaft zweifelt die Studie an. Was weiß man also über die Rolle von Viren als Risikofaktor bei Diabetes – und was nicht?

Martin Gramlich im Gespräch mit Prof. Andreas Neu von der Deutschen Diabetes Gesellschaft mehr...