Giovanni di Lorenzo erhält St.Ulrichs-Preis

Der Journalist Giovanni di Lorenzo – Chefredakteur der Zeit und Moderator der Talkshow "3 nach neun" ist am Freitag in der Dillinger Studienkirche mit dem europäischen St Ulrichs-Preis ausgezeichnet worden.

Es war der erste Besuch von Giovanni di Lorenzo in Dillingen. Umso mehr freue er sich, hier diesen Preis entgegenzunehmen – einen Preis, der für die Einheit Europas stehe. Der Preis sei angesichts des Kriegs in der Ukranie - wichtiger denn je, so die Lorenzo. Auch Altbundeskanzler Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa wurden mit diesem Preis ausgezeichnet. Menschen die sich um die Einheit Europas verdient gemacht haben. Mit Giovanni di Lorenzo wurde ein Journalist geehrt, der, so die Laudatorin, ARD Programmdirektorin Christine Strobl für einen wertebasierten Journalismus stehe. Für die Einheit Europas sei die Pressefreiheit unentbehrlich und für die stehe Giovanni di Lorenzo, so auch Landrat Leo Schrell in seiner Ansprache