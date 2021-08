Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die geplante Ansiedlung eines großen Logistikzentrums bei Günzburg grundsätzlich begrüßt, sieht allerdings noch viele offene Fragen. So müsse unter anderem geprüft werden, wie viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen würden und ob die Investition nachhaltig sei. Eine Ansiedlung um jeden Preis dürfe es nicht geben, so der DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning. Zwischen dem Legoland in Günzburg und der A8 will ein Düsseldorfer Investor für 60 Millionen Euro ein Logistikzentrum bauen.