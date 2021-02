per Mail teilen

Die Auswärtspartie von Fußballzweitligist 1. FC Heidenheim beim SC Paderborn wird am 23. Februar (18.30 Uhr) nachgeholt. Dies gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag bekannt. Die Zweitliga-Partie war am vergangenen Wochenende wegen des starken Schneefalls abgesagt worden.