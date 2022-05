Der Fußballregionalligist FV Illertissen spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Hause gegen den Zweitligisten 1.FC Heidenheim. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Illertissen hatte sich als Sieger des Bayernpokals für den DFB-Pokal qualifiziert. Das Spiel findet am letzten Juli-Wochenende statt.