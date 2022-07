Lokalderby im DFB-Pokal: Illertissen gegen Heidenheim

per Mail teilen

Am Samstag gibt es im DFB-Pokal ein nicht alltägliches Lokalderby. Der Regionalligist aus dem Kreis Neu-Ulm ist dabei gegen die Zweitligisten aus Heidenheim klarer Außenseiter.

Im DFB-Pokal gewinnt nicht immer die Mannschaft aus der höheren Spielklasse. Die Heidenheimer sind gewarnt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Oft heißt es, dass der Pokal seine eigenen Regeln hat. Dieser Satz macht wohl auch den Verantwortlichen des FV Illertissen vor der schweren Pokal-Partie am Samstag um 15:30 Uhr gegen den 1. FC Heidenheim Mut. Die Formkurve stimmt bisher nur bei den Heidenheimern. Während die Illertisser mit zwei Niederlagen in die Regionalliga-Saison gestartet sind, reist der große Favorit aus Heidenheim mit zwei Siegen aus den ersten Zweitliga-Partien an. "Wir haben eigentlich keine Chance, aber genau die wollen wir nutzen", sagt Illertissens Pressesprecher, Hermann Schiller, mit einem lauten Lachen. Die Vorfreude im ganzen Verein sei trotz herausfordernder organisatorischer Aufgaben riesig.

Gegner Ende Mai in der Sportschau ausgelost

Ursprünglich hatte der Toto-Pokal-Sieger Illertissen auf einen großen Gegner mit viel Glamour aus der Bundesliga gehofft. Nach der Auslosung zeigte sich Trainer Marco Konrad aber zufrieden: "Wir treffen auf eine tolle Mannschaft, die in den vergangenen Jahren ihren Weg gemacht und sich auch in der Region einen guten Ruf erarbeitet hat", sagte der Coach damals.

Aktuell noch Karten verfügbar

Im großen Block B5 im Illertisser Vöhlinstadion gibt es noch Stehplatztickets für zehn Euro, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Der Verein habe den Block noch extra erweitert. Auf der Tribüne seien durch vom DFB nicht abgerufene Tickets sogar wieder Plätze in der ersten Reihe frei geworden. Gäste- und Heimfans würden streng getrennt. Für sie gibt es sogar unterschiedliche Parkplätze und getrennte Eingänge.

Für die Illertisser ist es nach der Erstrunden-Partie gegen Eintracht Frankfurt im Jahr 2013 und dem Duell mit Werder Bremen im August 2014 die dritte Teilnahme am Wettbewerb um den DFB-Pokal. Der 1. FC Heidenheim war 2019 übrigens Erstrunden-Gegner des SSV Ulm 1846 Fußball. Er gewann damals mit 2:0.