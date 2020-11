Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Bundesligisten Schalke 04. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der Sportschau. Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am 22. und 23. Dezember ausgetragen. Wann genau die Spatzen antreten, wird noch bekannt gegeben.