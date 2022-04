Das Deutsche Rote Kreuz will in Schwäbisch Gmünd Menschen mit Demenz mehr Teilhabe am digitalen Leben ermöglichen. In dem Projekt "Demenz trotzt Digital" werden Kurse für Betroffene und Angehörige im Umgang mit Tablets und Videokonferenzen angeboten. Auch Erkrankte könnten dies noch lernen, so Anna Ring von der Gmünder Demenzberatung. Bei der Demenzberatung des Deutschen Roten Kreuzes können sich Interessierte dafür anmelden.