Deutschlands Amateurmusiker kommen an die Donau

Das Deutsche Musikfest kommt 2025 nach Ulm und Neu-Ulm. Das hat die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände entschieden. Neben Ulm und Neu-Ulm hatten sich auch das hessische Fulda und Mühlhausen in Thüringen um die Großveranstaltung für Amateurmusikerinnen und -musiker beworben. Den Zuschlag erhielt nun die Doppelstadt an der Donau. In der Ausrichtung von Großveranstaltungen seien Ulm und Neu-Ulm bestens erprobt. Für jede Veranstaltung gebe es den passenden Ort, heißt es in der Begründung. Tausende Musikerinnen und Musiker sowie mehr als hunderttausend Besucherinnen und Besucher werden zu dem Event 2025 erwartet. Es soll Wertungsspiele, Konzerte und einen Festumzug geben. Das Deutsche Musikfest findet nur alle sechs Jahre statt.