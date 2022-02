Unfallstatistik: Deutlich mehr Verkehrstote

per Mail teilen

Bei Verkehrsunfällen im Kreis Neu-Ulm sind voriges Jahr deutlich mehr Menschen gestorben als im Jahr davor. Das geht aus aktuellen Zahlen zur Unfallstatistik hervor, die das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montag vorgestellt hat. Demnach wurden voriges Jahr acht Menschen bei Unfällen im Kreis Neu-Ulm getötet. Das sind fünf mehr, als im Jahr davor. So starb bei Weißenhorn eine 19-Jährige Autofahrerin beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Linienbus. In Neu-Ulm Burlafingen wurde eine Seniorin von einem Lastwagen überrollt. Hinzu kommen tödliche Unfälle mit Zweiradfahrzeugen. Laut aktueller Unfallstatistik ereigneten sich im Kreis Neu-Ulm insgesamt 5.260 Unfälle, rund 440 mehr als im Vorjahr. Im Kreis Günzburg dagegen blieben die Zahlen gleich. Zwei Menschen starben, genau wie im Jahr davor.