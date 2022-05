Deutlich mehr Unfälle mit E-Bikes und Pedelecs

Eine 67-jährige Radfahrerin ist am Montagvormittag bei einem Unfall in Erpfingen-Sonnenbühl im Kreis Reutlingen ums Leben gekommen. Sie war mit ihrem Pedelec auf einem landwirtschaftlichen Weg von Stetten kommend in Richtung Erpfingen unterwegs. Dabei wurde sie vom Fahrer eines Unimogs übersehen, der die Böschung der Landstraße mähte und rückwärts auf den Weg fuhr. Die Frau stürzte hinter dem Fahrzeug zu Boden, wurde von dem Unimog überrollt und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofortiger Reanimation an der Unfallstelle starb. Die Polizei hat für die Ermittlungen einen Sachverständigen hinzugezogen. mehr...