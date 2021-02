Das Impfzentrum Ulm rechnet ab März mit erheblich größeren Corona-Impfstoff-Lieferungen. Schon in den nächsten zwei Wochen steige die Zahl der täglich verabreichten Impfdosen. Noch letzte Woche sei das Impfzentrum in Ulm nur zu 25 Prozent ausgelastet gewesen. Insgesamt wurden seit der Öffnung Ende Dezember gut 46.000 Impfungen verabreicht. Für März rechnet der Leiter des Impfzentrums, Bernd Kühlmuß, mit einer klaren Steigerung. In dem Monat seien deutlich mehr als 70.000 Impfdosen angekündigt, von BionTech, Moderna und AstraZeneca. Ab dem 1. März soll das Impfzentrum daher auch an Sonntagen öffnen. Zwei Wochen später werden dann auch die täglichen Öffnungszeiten ausgeweitet.