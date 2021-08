Autobesitzer müssen für ihren Anwohner-Parkausweis bald tiefer in die Tasche greifen. Das Land hat die Deckelung der Gebühren aufgehoben. In Ulm könnten sie sich verzehnfachen.

200 Euro pro Jahr könnte ein Anwohner-Parkausweis in Ulm demnächst kosten. Das hat der Chef-Verkehrsplaner der Stadtverwaltung, Michael Jung, im Interview mit dem SWR mitgeteilt. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange: In den kommenden Jahren könnte die Gebühr schrittweise bis auf 300 Euro klettern. Bisher hatte sie das Land Baden-Württemberg gedeckelt, auf maximal gut 30 Euro, umgerechnet etwas mehr als acht Cent am Tag. Nach Ansicht des Verkehrsplaners völlig an der Realität vorbei.

Anwohner-Parkausweis bedeutet kein Recht auf Stellfläche

Die Parkgebühren in Ulm steigen, aber eines bleibt gleich: Die Anwohnerinnen und Anwohner haben keinen Anspruch auf einen Parkplatz. In Ulm werden auch künftig nur wenige kleine Zonen fürs Anwohnerparken reserviert. In den übrigen Zonen kann man entweder gegen Entgelt parken oder mit Anwohner-Parkausweis, erklärt Verkehrsplaner Michael Jung. Bekannt, aber unverändert wichtig: Der Ausweis muss deutlich sichtbar hinter der Windschutzscheibe liegen.

Land schafft Deckelung von Parkgebühren ab Die Landesregierung überlässt die Höhe der Anwohner-Parkgebühren künftig den Städten und Gemeinden. Eine Gesetzesänderung auf Bundesebene macht das möglich. Die bisherige Deckelung der Gebühren von 30,70 Euro pro Jahr soll voraussichtlich im Laufe des Monats Juli aufgehoben werden. Wie die Kommunen damit umgehen und was sie mit den Einnahmen machen, bleibt ihnen laut Stuttgarter Verkehrsministerium selbst überlassen. Sie könnten beispielsweise die Parkgebühren von Elektro- oder Carsharing-Fahrzeugen reduzieren, oder sie ganz davon befreien, so das Ministerium.

Gebühren fürs Falschparken bleiben in Ulm gleich

Was sich in Ulm trotz der teureren Anwohner-Parkausweise nicht ändern wird: Die Gebühren fürs Falschparken. Die Stadtverwaltung werde kontrollieren wie bisher, stellt Michael Jung klar. Wer sein Auto unberechtigt abstellt, bekommt einen Strafzettel. Und der ist so teuer wie bisher.