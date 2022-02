Details zur Bombenentschärfung im März veröffentlicht

Die Aalener Stadtverwaltung hat Einzelheiten zu den Evakuierungsmaßnahmen bei einer Bombenentschärfung veröffentlicht. Die in einem Baugebiet entdeckte mutmaßliche Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am 5. März entschärft werden. Demnach dürfen sich in der Evakuierungszone ab 8 Uhr morgens keine Menschen mehr aufhalten. Das Betretungsverbot gilt außer für rund 3.300 Anwohnerinnen und Anwohner auch für Post- und Lieferdienste, Reinigungsdienste sowie Handwerksbetriebe. Unternehmen innerhalb der Zone müssen ihre Produktion am 5. März einstellen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Mehrere sogenannte "Räumtrupps" werden Gebäude und Straßen anschließend überprüfen. Die Evakuierungszone wurde zusätzlich um einen Gefährdungsbereich ergänzt. Innerhalb dieses Bereichs sollte der Aufenthalt im Freien ab 11 Uhr vermieden werden.