Laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, gibt es in der Region derzeit keinen Covid-19-Erkrankten auf einer Intensivstation.

Das Intensivregister werde täglich aktualisiert, hieß es. In den Krankenhäusern der Landkreise Ostalb, Heidenheim, Alb-Donau, Biberach und in der Stadt Ulm liegt - Stand Montag 13 Uhr - kein einziger Patient mit einer Covid-19-Erkrankung auf einer Intensivstation. Alle Krankenhäuer in der Region melden freie Intensivbetten.

Corona-Virus (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Ein Intensiv-Patient im Kreis Donau-Ries

Dasselbe gilt für die angrenzenden bayerischen Landkreise. Einzige Ausnahme bildet der Kreis Donau-Ries: Hier wird ein Patient mit Covid-19 intensiv behandelt, allerdings ohne künstliche Beatmung.

Die Deutsche Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin erfasst täglich bundesweit die Auslastung an Intensivbetten in den Krankenhäusern.