Nach fünf Jahren im Innendienst hat Förster Gregor Allgeier endlich sein erstes eigenes Revier in Weilheim im Landkreis Waldshut bekommen. Damit geht für den "Waldretter" ein großer Wunsch in Erfüllung. Seit einem halben Jahr hat er hier gleich mit der Region in Baden-Württemberg zu tun, in der es die gravierendsten Schäden gibt, vor allem mit Borkenkäfern und Sicherheitsproblemen wegen kaputter Bäume. Er kämpft darum, dass wir in einigen Jahrzehnten überhaupt noch einen Wald haben. Denn der Umbau des Waldes wird Generationen beschäftigen. Im Landesschau-Studio erzählt er, wie er den Wald retten will. mehr...