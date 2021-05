Er will international durchstarten, doch Corona brachte erstmal eine Pause für den Ulmer Pianisten und Informatiker Dirk Maaßen. Nun ist er aber guter Dinge, gerade ist sein neues Album erschienen.

SWR: "Echoes" heißt das neue Album. Herr Maaßen, was hat Sie zum Album Echoes inspiriert, in diesen Zeiten?

Dirk Maaßen: "Echoes" behandelt das verbindende Element von Musik, Gefühle hallen ja in der Musik wider, und für mich ist das Klavierspielen so eine Art Tagebuch führen. Ich verarbeite dort alles, was mich bewegt, beschäftigt, beeindruckt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele meiner Hörer beim Hören der Musik ganz ähnliche Assoziationen haben. Und das fand ich ein sehr interessantes Phänomen. Das wollte ich im Album verarbeiten. Und deswegen habe ich das Album "Echoes" genannt, weil die Gefühle eben mehrfach widerhallen, weil es eine Resonanz gibt zwischen dem Komponisten und dem Hörer.

Der Ulmer Pianist Dirk Maaßen hat ein neues Album herausgebracht. Der Titel: "Echoes". Pressestelle sony music, Markus Werner

Manche Stücke sind sehr getragen. Ist es auch ein wenig Trauer über diese Zeit, die so ein bisschen dahinplätschert, wo man ziemlich viel alleine ist?

Nein, das würde ich nicht sagen. Die Klaviermusik an sich hat ja immer eine gewisse Melancholie in sich. Ich hab neulich auch einen interessanten Bericht darüber gelesen, dass viele Künstler melancholisch sind, was nicht heißt, dass sie traurig sind. Das heißt nur, man macht sich viele Gedanken über die Welt, über das Umfeld, über die Gesellschaft, über Schicksale. Mit einem gewissen Weitblick entwickelt man dann eine Melancholie, was aber nicht bedeutet, dass man traurig ist, oder dass man unzufrieden oder ein unglücklicher Mensch ist, überhaupt nicht, ich bin ein sehr positiver Mensch.

In Neu-Ulm ist im Gründerzentrum Ihr Studio mit einem Flügel und vier Klavieren. Herr Maaßen, warum gleich vier Klaviere und ein Flügel?

Das ist wie mit jeder Leidenschaft. Man sammelt Instrumente, und wenn man verschiedene Arten von Stimmungen vertonen möchte, ist es vorteilhaft, wenn man auch ein Portfolio an Instrumenten hat, aus dem man auswählen kann.

Wie viel Zeit verbringen Sie in ihrer "Musik-Oase" in Neu-Ulm?

Das sind natürlich immer Phasen: Ich habe manchmal sehr kreative Phasen, wo ich sehr, sehr viel Zeit dort verbringe, wo ich mich dort viele, viele Nächte aufhalte. Ich bin hauptberuflich ja noch in der Softwarebranche tätig, dass heißt, es geht meistens nur spät abends und nachts. Jetzt aktuell wurde ich im Lockdown auch schon mal von der Polizei angehalten, weil während der Ausgangssperre natürlich kontrolliert wird. Aber da habe ich eine gute Begründung, weil ich beruflich unterwegs bin.

Wie klappt das denn, mit dem Hauptberuf als Softwareentwickler? Sind Sie ein Kurzschläfer und brauchen wenig Nachtruhe?

Ich bin zumindest mal kein Langschläfer. Man muss sehr, sehr diszipliniert sein, wenn man das beides unter einen Hut bekommen möchte. Ich stehe zwischen sechs und halb sieben Uhr auf, und vor der Arbeit habe ich in der Regel schon ein bis zwei Stunden Klavier gespielt.

Es ist relativ ungewöhnlich, im Musikbusiness so wie Sie einen Hauptberuf zu haben, und sich auch ganz vieles selbst beigebracht zu haben.

Ich habe natürlich eine Klavierausbildung, ich habe mit zehn Jahren angefangen, Klavier und Kirchenorgel zu spielen, dann habe ich in verschiedenen Bands und Bandprojekten gespielt. Musik mache ich eigentlich schon mein Leben lang. Das Klavierspielen war für mich eine lange Zeit eine sehr intime, private Sache. Ich hatte auch nicht unbedingt geplant, damit in eine so große Öffentlichkeit zu gehen.

Das war eher ein Zufallserfolg und eine Überraschung für Sie, dass Sie online mit ihren Videos Millionen Klicks bekommen haben?

Ja. Ich habe mich 2010 entschieden, ein paar Sachen aufzunehmen und online zu stellen, um einfach ein kleines Feedback zu bekommen. Das war eigentlich die Idee. Das Ganze hat sich dann ziemlich verselbstständigt, sodass ich wirklich Millionen von Hörern im Monat erreicht habe, was mich natürlich umgehauen hat. Letztlich kam dadurch auch die Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, Konzerte zu geben, weil ich einfach die Menschen treffen wollte, die Geschichten hören wollte und was darüber lernen wollte, warum jetzt genau meine Musik so erfolgreich geworden ist.

Jetzt hat Sie Corona ausgebremst, was Konzerte betrifft. Wann rechnen Sie mit Ihrem ersten Live-Konzert mit Menschen vor Ort?

Wir haben aktuell zumindest im Gespräch, ob wir etwas auf der Ulmer Wilhelmsburg machen, im Herbst, das ist aber noch nicht sicher. Spätestens aber, so ist die aktuelle Tourplanung, wird es im Frühjahr 2020 wieder losgehen. Da haben wir dann eine große Deutschland-Tour. Und ganz besonders freue ich mich natürlich auf das Festival in London in der Royal Albert Hall, das "Festival of Oceans", das ist ein Lebenstraum von mir, in der Royal Albert Hall zu spielen. Und insofern ist es natürlich für mich das absolute Highlight, auf das ich mich sehr freue.