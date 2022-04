Teamwork und diebischer Lieferdienst: Was Kindergartenkinder in Durlangen über den Osterhasen wissen

Für die Kinder im Kindergarten Sankt Antonius in Durlangen (Ostalbkreis) ist es völlig klar, dass der Osterhase existiert. Wie er das aber alles schafft, da gehen die Meinungen auseinander.

Die Kindergartenkinder in Durlangen wissen genau, was der Osterhase treibt

Die Kinder im Kindergarten Sankt Antonius in Durlangen im Ostalbkreis sind nicht nur von der Existenz des Osterhasen überzeugt, sie wissen auch so einiges über ihn. Über sein Arbeits- und Familienleben beispielsweise oder über sein Wesen und Treiben als Osterhase. Und auch wenn ihn noch keiner gesehen hat - wie der Osterhase aussieht ist trotzdem klar: braun, unsichtbar, mit flauschigem Fell und "gaaanz riesigen Ohren". Über den Wohnsitz des Osterhasen gibt es unterschiedliche Meinungen. Ob im Wald, im Hasenbau oder in einem Nest - entweder hat der Hase mehrere Domizile oder es ist eben doch vielleicht mehr als einer, der die Ostereier bringt?

Zwei große Ohren als Erkennungszeichen - ganz klar: Das muss der Osterhase sein. dpa Bildfunk alliance/dpa/dpa-Zentralbild /Patrick Pleul

"Vielleicht tun die Hasen auch Teamarbeit machen (...)"

Der Osterhase arbeitet im Familienbetrieb? Das ist doch völlig klar, erklärt ein weiteres Kind: "Da muss schon d' Mama und d' Papa helfen - und die Kinder", sagt ein anderes. Kind. Auch beim Ausliefern und Verstecken der Eier setzt der Osterhase auf Teamwork - da sind sich die Kinder sicher.

"Der muss ja zu jedem Haus laufe - und es hat so viele Häuser!"

Nur, wie macht er das? Auto oder Lastwagen hat der Osterhase nicht, da sind sich die Kinder einig, schon eher einen Anhänger und davor ein Pferd. Wobei, so ein Osterhase, der kann doch ziemlich schnell rennen - und das muss er auch, schließlich müsste es ja schnell gehen, weil ja alle Kinder was vom Osterhasen haben wollten, so heißt es in der Runde.

Der Osterhase mit Beschaffungsproblemen beim Osterei

Bei so vielen Kindern hat der Osterhase ganz schön zu schleppen - nur, woher bekommt er das alles, die Ostereier zum Beispiel? Legt er sie etwa selbst ? Da kennen sich die Durlanger Landkinder aus: "Hühner legen die Eier!" Die Erklärung, wie sie dann zum Osterhasen kommen, überrascht dann etwas: Gekauft werden sie nicht: "Der klaut!", erklärt ein Mädchen ganz selbstbewusst. Der Osterhase - ein ganz schlimmer Finger. Aber es sind halt auch ziemlich viele Eier, die er am Ostersonntag ausliefern muss.

Auch ein Osterhase braucht mal ne Pause: Dieser Hase gähnt und schläft wohl gleich bei der Arbeit - Ostereier verstecken - ein. dpa Bildfunk picture-alliance/dpa/Horst Pfeiffer

Auch ein Osterhase macht Fehler beim Ostereier verstecken

Und weil er so viel zu tun hat, passieren auch mal Flüchtigkeitsfehler: "Bei mir war es schon mal so, dass er zwei Mal gleich versteckt hat", erzählt ein kleiner Junge. Naja, das kommt selbst bei Logistik-Champions wie Amazon vor, warum nicht auch beim Osterhasen. Immerhin, die Kleinen haben Verständnis, dass der Osterhase nicht ohne Pause hoppeln kann - und angemessenen Respekt: "Der muss auch ab und zu mal eine Pause machen, weil überall hinzurennen, das ist schon harte Arbeit."