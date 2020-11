Der Kreis Donau-Ries plant den Neubau eines Depots für das Museum KulturLand Ries in Maihingen. Die Pläne wurden am Dienstag im Kreisausschuss vorgestellt. Der Neubau soll im Gewerbegebiet der Gemeinde entstehen und wird voraussichtlich rund 20 Millionen Euro kosten. In dem Depot sollen Kunst- und Kulturobjekte, aber auch Alltagsgegenstände aus der Geschichte des Nördlinger Rieses eingelagert werden, die bislang in Behelfsräumen untergebracht sind. Bis 2024 soll der Neubau fertig sein. Offen sei noch die Kostenverteilung zwischen dem Kreis und dem Bezirk Schwaben. Das Museum in Maihingen informiert in seiner Dauerausstellung über 300 Jahre Alltagskultur im Ries. Gezeigt werden unter anderem historische Möbel, Trachten, aber auch ein Milchladen von 1920 oder ein Frisiersalon von 1950.