Gedenkstein an Zwangsaltenheim in Dellmensingen enthüllt

In Erbach-Dellmensingen (Alb-Donau-Kreis) ist am Sonntag ein Gedenkstein enthüllt worden. Er soll an ein Zwangsaltenheim erinnern, in dem jüdische Mitbürger leben mussten, bevor sie ins KZ kamen.

Es sind gleich zwei Gedenktafeln, die hier mahnen und erzählen wollen. Aus demselben Stein geschnitten, zerteilt in der Mitte. Auf stilisierten Eisenbahnschienen. Gedenken an 128 jüdische Frauen und Männer, die hier in Dellmensingen zusammengepfercht waren. Die älteren und pflegebedürftigen jüdischen Bürger aus ganz Württemberg waren von Februar bis August 1942 gegen ihren Willen im Schloss Dellmensingen untergebracht. Die Bedingungen in dem Zwangsaltenheim waren schlecht: Recherchen des Laupheimer Museums zur Geschichte von Juden und Christen zeigten, dass eine ständige Unterversorgung mit Nahrungsmitteln und eine fehlende medizinische Versorgung an der Tagesordnung waren. Am Sonntag wurde am Schloss in Erbach-Dellmensingen (Alb-Donau-Kreis) der Gedenkstein an das Zwangsaltenheim enthüllt. SWR Andrea Wieland Vom Schloss ins Konzentrationslager Von dem Zwangsaltenheim aus wurden die meisten Bewohnerinnen und Bewohner ins Konzentrationslager Theresienstadt transportiert und ermordet. Das Laupheimer Museum zeigte eine Sonderausstellung zu den Geschehnissen im Dellmensinger Schloss. In dem Ort selbst führten die Recherchen dazu, an diesen dunklen Teil der Geschichte zu erinnern. Mit der Errichtung des Gedenksteins am Schloss Dellmensingen soll - nach knapp 80 Jahren - ein bleibendes Mahnmal geschaffen werden. Zeichen der Hoffnung Noch vor 30 Jahren scheiterte diese Art der Aufarbeitung im Ortschaftsrat. Der Stein ist finanziert aus Spenden der Dellmensinger. Dass er jetzt überhaupt hier steht, ist ein Zeichen der Hoffnung für den zuständigen Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik.