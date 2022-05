Mehr als 200 Teilnehmer bei Demozug gegen Rechts

Am Samstag haben über 200 Menschen in Ulm an einem Demozug und einer Kundgebung gegen Rechts teilgenommen. Organisiert von einem Linksbündnis zogen die Demonstranten durch die Stadt, unter anderem an einem Gebäude, das angeblich von Rechtsextremen genutzt wird. Dem Aufruf zu einer von einem AfD-nahen Ulmer Stadtrat organisierten Demonstration folgte etwa ein Dutzend Menschen.