Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sind am Freitagabend in Ulm deutlich weniger Menschen auf den Straßen unterwegs gewesen als in den Wochen zuvor. Nach Augenzeugenberichten waren es um die 400. Die Polizei sprach am Samstagmorgen überall von einem ruhigen Verlauf. In Nördlingen waren um 500 Gegner unterwegs, dort gab es auch eine kleine Demo der Befürworter von Corona-Maßnahmen. Im Ostalbkreis fanden laut Mitteilung so gut wie gar keine Versammlungen statt.