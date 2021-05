Die Kritik an den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hält an. Am Wochenende sind in Ulm, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd wieder Demonstrationen geplant.

In Ulm, Heidenheim, Aalen und Schwäbisch Gmünd soll es wieder Kundgebungen geben - wie hier bei den Protesten am vergangenen Wochenende in Stuttgart dpa Bildfunk Christoph Schmidt

Bereits zum dritten Mal in Folge wird in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) auf dem Marktplatz zu einer Mahnwache aufgerufen. Motto: "Wir für die Grundrechte aller".

In Aalen rechnen die Veranstalter am Samstagnachmittag vor dem Rathaus mit rund 200 Teilnehmern, Motto hier: "Neue bürgerliche Freiheit".

Deutlich sperriger ist das Motto der Veranstaltung auf dem Heidenheimer Rathausplatz: "Vereinbarkeit des Grundgesetzes mit den aktuellen Maßnahmen des Infektionsschutzes". 300 bis 350 Teilnehmer sind in Heidenheim angemeldet.

Etwas mehr, nämlich 400 Teilnehmer, erwarten die Veranstalter in Ulm. Auch dort geht es am Samstagnachmittag auf dem Münsterplatz gegen die Einschränkung der Bürgerrechte durch die aktuelle Corona-Verordnung. Und zeitgleich darf auf dem Ulmer Judenhof für "Menschenwürde und Grundrechte" meditiert und getanzt werden.

Und bereits am Freitagabend gab es auf dem Schlossplatz in Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm eine Veranstaltung für "Grundrechte und die Freiheit".

AfD hängt sich an Demos an

Es sind offenbar durchweg Privatpersonen, die zu den Demonstrationen aufrufen. Der Chef der Sicherheitsbehörde im Landratsamt Neu-Ulm sagte, dass alle bisherigen Veranstaltungen ohne Probleme und friedlich verlaufen seien. Aber an diese Demos hängen sich auch andere an: In Ulm ruft beispielsweise die AfD zur Teilnahme auf dem Münsterplatz auf - allerdings sollen Teilnehmer keine Parteisymbole zeigen, so steht es auf der AfD-Internetseite. Und die Gmünder Veranstalterin hat sich zwischenzeitlich deutlich von einem Stuttgarter Forum von Verschwörungstheoretikern distanziert.

Gegenveranstaltungen von Grünen und Gewerkschaft

In mehreren Städten sind Gegenveranstaltungen geplant: In Schwäbisch Gmünd laden eine Stadträtin und ein Stadtrat der Grünen zu einem "Aufschrei" auf den Johannisplatz ein. Dieser Aufschrei wird vermutlich ziemlich leise, denn die Teilnehmer sollen ihre Gedanken aufschreiben und auf einer Wäscheleine aufhängen. So wird sicherlich auch der Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern eingehalten, der für alle Veranstaltungen gilt.

Die Vereinigung "Seebrücke" in Ulm will gerade in Pandemiezeiten Solidarität mit Flüchtlingen zeigen. Unter anderem soll eine Leine mit "Pace"-Fahnen über die Donau gespannt werden. Stichwort Solidarität: Die Gewerkschaft Verdi wiederum will einen Schutzschirm für Beschäftigte und demonstriert in der Ulmer Fußgängerzone vor dem Kaufhaus Abt. Dort wurden wegen der Corona-Krise 21 Mitarbeiterinnen entlassen.