RKU-Beschäftigte demonstrieren vor der Uniklinik

Beschäftigte der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm, kurz RKU, wollen am Mittwochmittag vor der Uniklinik Ulm gegen die von ihnen befürchtete Zerschlagung des RKU demonstrieren. Anlass für die Kundgebung ist eine Sitzung des Aufsichtsrates, bei der es um die Zukunft des RKU gehen soll. Die Uniklinik Ulm hatte das RKU im Dezember vergangenen Jahres komplett übernommen. Die Mitarbeiter befürchten nun, dass die wirtschaftlich erfolgreiche Neurologie mit der Behandlung von Schlaganfallpatienten an die Uniklinik wandert, der Bereich Rehabilitation mittelfristig an einen externen Betreiber abgegeben oder ganz geschlossen wird. Am RKU in Ulm arbeiten rund 700 Menschen. Pro Jahr werden mehr als 7.000 Patienten stationär behandelt, rund 20.000 ambulant.