Bei einer Kundgebung in Ulm haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Donnerstagnachmittag für ein solidarisches Gesundheitssystem demonstriert. An der von der "Linken" organisierten Veranstaltung nahmen auch Vertreter des Universitätsklinikums Ulm und des Pflegebündnisses teil. Jana Langer, Krankenschwester und Personalrätin an der Universitätsklinik in Ulm, forderte unter anderem eine bessere Finanzierung der Krankenhäuser.