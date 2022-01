Demokratie in der Krise? 75 Jahre Demokratie in Ulm

Interview mit Demokratieforscher Professor Daniel Kübler von der Universität Zürich

Corona ist auch für die Demokratie ein Stresstest. Die Einschränkung der Grundwerte und auch das neue Gewicht der Medizin bei politischen Beschlüssen waren Aspekte einer Online-Diskussion an der Ulmer Volkshochschule. Das Thema: „Demokratie in Krisenzeiten – Demokratie in der Krise?“. Teilgenommen hat auch Demokratieforscher Daniel Kübler.

SWR: Herr Professor Kübler, haben jetzt die Virologen eher das Sagen als die Politik?



Daniel Kübler: Ich glaube, am Ende muss die Politik entscheiden, was getan wird, welche Maßnahmen ergriffen werden. Aber sie muss sich natürlich von Virologinnen und Virologen beraten lassen.



Zeigt denn die Demokratie in Deutschland jetzt in der Krise Schwächen? Und wenn ja, wo?



Ich denke, im internationalen Vergleich steht die Demokratie in Deutschland gut da. Es wurde auch relativ wenig Macht vom Parlament weggenommen. Es wurden Demonstrationen durchaus erlaubt. Die Einschränkung der Grundrechte während des Lockdowns sind in Deutschland vergleichsweise weniger weit gegangen, als das in anderen Ländern der Fall ist.



Gleichzeitig waren die Demonstrationen relativ groß und heftig.



Das schließt sich nicht aus. Im Gegenteil, das ist ein Zeichen davon, dass die Grundrechte wahrgenommen werden konnten. Und ich finde es auch wichtig, dass in einer Demokratie die Grundrechte wahrgenommen werden können. Denn nur so kann Unzufriedenheit oder Opposition kanalisiert werden und in einem demokratischen Rahmen dann auch noch stattfinden.



Die deutsche Demokratie steht aber gleichzeitig unter ziemlich starkem Beschuss. Es gibt Gruppierungen, die unter dem Begriff "Reichsbürger" zusammengefasst werden, die den Staat an sich anzweifeln, die Grenzüberschreitungen begehen. Wird das durch die Pandemie nicht noch befeuert?



Ja, es ist natürlich ein absolut wahnsinniger Stresstest für die Demokratien in ganz Europa und auch weltweit gewesen. Und das ist auch normal, dass es dann zu Spannungen kommt und zu Angriffen. Wir dürfen nicht vergessen, dass dies, denke ich, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ist, die wir im demokratischen Europa erleben. Die Frage ist dann, wie resistent sind die Demokratien. Wir haben in einer Studie festgestellt, dass es auch ganz unterschiedliche Reaktionen gegeben hat. Also in Ländern, wo die Grundrechte stärker geschützt sind, wurden sie auch weniger eingeschränkt. Es waren beispielsweise die nordischen Länder Schweden, Finnland, Island, wo die Grundrechte weniger eingeschränkt worden sind.



Haben die Länder mit stärkeren Einschnitten die Pandemie schneller in den Griff bekommen?



Das ist unklar. Es ist vermutlich noch zu früh zu sagen, ob die, sagen wir mal Demokratiequalität dann vielleicht gut war für die Grundrechte, aber schlecht für die Pandemiebekämpfung. In China hat man die Pandemie schneller in den Griff bekommen. Aber ob Demokratien grundsätzlich nicht in der Lage sind, Epidemien gezielt zu bekämpfen und wirksam zu bekämpfen, das wissen wir noch nicht. Es gibt zumindest Hinweise, dass Demokratien es nicht viel schlechter in den Griff gekriegt haben als Autokratien.