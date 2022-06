Der Krieg in der Ukraine bewegt auch viele Menschen in Ulm. Am Wochenende gab es gleich zwei Demonstrationen auf dem Münsterplatz - mit Kritik an Russlands Präsident Putin, aber auch der NATO.

Das Anliegen der schätzungsweise 1.500 Teilnehmenden am Sonntag lässt sich vermutlich mit den wenigen Worten zusammenfassen, die ein Mann auf einem Pappkarton in die Höhe hält: "Stop Putin, Free Ukraine, Stop War". Viele mit Ukraine-Flagge bei Demonstration in Ulm Die Grüne Jugend, die Junge Union und die Jusos sowie die politische Bewegung "Seebrücke Ulm" hatten die Kundgebung am Nachmittag organisiert. Viele Teilnehmende hatten sich Transparente gemacht und trugen die ukrainische Flagge. Die Grüne Jugend, die Junge Union und die Jusos sowie die politische Bewegung "Seebrücke Ulm" hatten die Kundgebung organisiert. SWR Die Rednerinnen und Redner äußerten scharfe Kritik an Russlands Präsident Wladimir Putin und erinnerten gleichzeitig an das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer. Sie forderten außerdem, dass auch in Ulm Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden. Schon am Samstag hatten an gleicher Stelle mehr als 300 Menschen an einer Kundgebung teilgenommen. Organisiert hatte sie ein Bündnis aus linksgerichteten Organisationen. Kritik an der NATO Einige Teilnehmer dieser Kundgebung sahen Putin aber nicht als alleinigen Aggressor, sondern äußerten auch Kritik an der NATO. Sie sei kein Verteidigungsbündnis, sondern habe auch aggressive Tendenzen. Einige Demonstranten sehen nicht Putin als alleiniger Aggressor. SWR "Sie sehen auf der Landkarte ständig diese NATO-Osterweiterung. Ein Land wie Russland, das ebenfalls räuberisch ist, kann natürlich nicht akzeptieren, dass andere direkt vor ihrer Haustüre agieren", sagte der Mitorganisator der Kundgebung, Gerhard Schönfeld, dem SWR.