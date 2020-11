Menschenrechtsaktivisten wollen am 16. Mai in Ulm und Neu-Ulm für einen menschenwürdigeren Umgang mit Flüchtlingen demonstrieren. Das Programm der Demo wurde am Dienstag vorgestellt, unter anderem sollen Friedensfahnen über die Donau gespannt werden. Interessierte, die sich an der Mahnwache beteiligen wollen, müssen sich auf Grund der Corona-Verordnungen vorher beim Veranstalter anmelden.