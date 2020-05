Gleich mehrere Demonstrationen gab es am Samstag in Ulm. Das Spektrum reichte von Verdi-Protesten gegen Entlassungen, einer Menschenkette für Flüchtlinge bis zu erneuten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen.

"Hände weg von unseren Arbeitsplätzen!" - Mit dieser Aufforderung waren am Vormittag Beschäftigte und Mitglieder der Gewerkschaften Verdi und IG Metall vor das Kaufhaus Abt in Ulm gezogen. Der Eigentümer des Kaufhauses, der Drogeriekettenchef Erwin Müller, hatte kürzlich 21 Beschäftigte entlassen. Müller begründet die Kündigungen mit den Umsatzeinbußen durch die Zwangsschließung wegen der Corona-Krise. Mit der Protestaktion sollte die Firmenleitung öffentlich an den "Pranger" gestellt werden, so die Ulmer Verdi-Geschäftsführerin Maria Winkler. Gleichzeitig appellierte die Gewerkschaft an andere Händler, die Corona-Krise nicht für die Vernichtung von Arbeitsplätzen zu nutzen.

Beschäftigte der Firma Abt in Ulm wehren sich gegen ihre Entlassung. z-media Ralf Zwiebler

Menschenkette für die Aufnahme von Flüchtlingen

Mit einer Fahnen- und Menschenkette haben am Samstagmittag rund 160 Demonstranten in Ulm und Neu-Ulm auf die Not in den europäischen Flüchtlingslagern aufmerksam gemacht. Die Kette reichte von der Neuen Mitte in Ulm über die Herdbrücke bis nach Neu-Ulm. "Lass niemanden zurück" -so die Aufforderung des Ulmer Vereins Seebrücke, der die Aktion organisiert hatte. Die Menschen in den Flüchtlingslagern dürften gerade in der Corona-Krise nicht wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Sie müssten nach wie vor in menschenunwürdigen überfüllten Lagern leben, hieß es. Die Bundesregierung wurde aufgefordert, die Lager zu evakuieren. Viele Kommunen, darunter auch Ulm, hätten sich bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen.

Dauer 1:14 min Seebrücke Ulm fordert Aufnahme von Flüchtlingen Rund 160 Menschen haben in Ulm für die Evakuierung der europäischen Flüchtlingslager demonstriert. Die Teilnehmer bildeten eine Kette von Ulm über die Donau nach Neu-Ulm. Video herunterladen (3 MB | MP4)

Demos gegen die Corona-Maßnahmen

Mehrere hundert Menschen versammelten sich am Nachmittag auf dem Ulmer Münsterplatz, um gegen die nach ihrer Meinung überzogenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu protestieren. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf rund 400. Redner forderten eine weitere Lockerung der Schutzmaßnahmen und warnten vor einem wirtschaftlichen Kollaps.

In Ulm beteiligten sich mehrere hundert Menschen an der Demo gegen die Corona-Maßnahmen SWR Torsten Blümke

Die Einschränkung der Bürgerrechte sei nicht hinnehmbar, hieß es. Impfgegner forderten auf Transparenten ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Veranstalter und Polizei achteten während der Protestaktion auf die Einhaltung der Hygienevorschriften. So durften Teilnehmer nur einzeln und im nötigen Abstand von anderen stehen. Am Rand des Münsterplatzes warnten Gegendemonstranten vor der Vereinnahmung der Anti-Corona-Proteste durch Rechte.

Gegendemonstranten warnten auf dem Ulmer Münsterplatz vor der Vereinnahmung der Anti-Corona-Proteste durch Rechte SWR Torsten Blümke

Kundgebungen auch in Schwäbisch Gmünd, Heidenheim, Aalen und Weißenhorn

Auch in Ostwürttemberg gab es am Samstag Kundgebungen von mehreren hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. In Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd forderten die Demonstranten die Einhaltung der bürgerlichen Freiheits- und Grundrechte. In Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm gab es dazu bereits am Freitagabend eine Kundgebung auf dem Schlossplatz.