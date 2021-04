Das Landratsamts hat eine bei der Stadt Heidenheim für Samstag angekündigte Demonstration untersagt. Grund sei die derzeit hohe Zahl an Neuinfektionen im Landkreis. Es waren ein Demonstrationszug und eine Kundgebung mit bis zu 300 Teilnehmern angemeldet worden. Die Auslastung der Intensivstation an der Klinik in Heidenheim sei an der Kapazitätsgrenze, eine Überlastung müsse in jedem Fall vermieden werden, heißt es weiter.