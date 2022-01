Demonstration Pro-Impfen Mitte Januar geplant

Für Impfungen, Wissenschaft und Solidarität wollen die Jusos Donau-Ries, die Grüne Jugend im Landkreis und mehrere Ortsverbände der Jungen Union Mitte Januar in Nördlingen auf die Straße gehen. Das hat Juso-Sprecher Robert Baumann am Montag dem SWR bestätigt. Er kritisiert eine gewisse Wissenschaftsskepsis - nicht nur in Sachen Impfen: "Das geht beim Klimaschutz los und ist bei Corona weitergegangen, dass Politiker zu sehr auf diejenigen hören, die laut schreien und zu wenig auf die hören, die tatsächlich Ahnung haben." Bei einer ähnlichen Veranstaltung im Dezember waren rund 100 Teilnehmende in Donauwörth unterwegs.