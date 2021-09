Mehr als 150 Menschen, darunter viele Kinder und Jugendliche, haben in Heidenheim für mehr Platz für Radfahrer in der Stadt demonstriert. Sie forderten nach Veranstalterangaben unter anderem in Heidenheim Tempo 30 auf der B466 sowie ein durchgehendes Schulradwegenetz. Die Aktion, die sich für kinderfreundliche Städte einsetzt, fand am Samstag zeitgleich in 135 deutschen Städten statt.