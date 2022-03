Protestkundgebung bei Hartmann

Rund 250 Beschäftigte des Medizin- und Pflegeprodukteherstellers Hartmann in Heidenheim haben am Mittwoch gegen Schließungspläne protestiert. Das teilte die Gewerkschaft IG Metall mit. Die Kundgebung an der Hauptverwaltung fand zeitgleich mit der Sitzung des Aufsichtsrats von Hartmann statt. Die Paul Hartmann AG plant, ihre Produktionsstätte am Stammsitz in Heidenheim aus Kostengründen zu schließen und nach Polen zu verlagern. Davon sind rund 120 Arbeitsplätze betroffen. Aus anderen Betrieben wie Voith, Varta und Ziegler kamen nach Gewerkschaftsangaben Solidaritätsbesuche zu der Protestaktion. Letztes Jahr hatte Hartmann seinen Konzernumsatz um 14 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro gesteigert.