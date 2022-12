Aufruf zu Toleranz bei Demo in Illerkirchberg

per Mail teilen

Nach dem tödlichen Messerangriff in IIlerkirchberg hat es am Samstagvormittag zwei Demonstrationen gegeben. Zu einer hatte die AfD aufgerufen, daraufhin formierte sich eine Gegendemo.

Nach dem Tod einer 14-Jährigen Schülerin haben am Samstag in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) zwei Kundgebungen stattgefunden. Zu einer hatte die AfD aufgerufen. Bei der Gegendemo riefen Menschen zu Toleranz und Solidarität auf.

Trauer als Anlass beider Demos in Illerkirchberg

Nach Angaben des Landratsamtes sind am Samstag rund 120 Menschen dem Aufruf der AfD gefolgt. Die rechtspopulistische Partei hatte eine Demonstration mit rund 300 beteiligten in Illerkirchberg angemeldet. Die Teilnehmenden trugen Banner und Plakate, die sich gegen die Migrationspolitik richteten.

Demonstration am Samstagvormittag vor dem Rathaus in Illerkirchberg: Die AfD hatte dazu aufgerufen. SWR Peter Schmid

Bei einer Gegendemonstration trugen Anwohnerinnen und Anwohnern aus Illerkirchberg Plakate, mit denen sie zu Frieden, Solidarität und Toleranz aufrufen. "Wir in Illerkirchberg trauern und stehen für Frieden, Solidarität und Toleranz", so steht es zudem auf Plakaten, die in der Gemeinde angebracht wurden. Für Hass sei kein Platz, hieß es auf einem weiteren Transparent.

Trauer in Illerkirchberg: Bei einer weiteren Demonstration am Samstag riefen Teilnehmende zu Frieden, Solidarität und Toleranz auf. SWR Peter Schmied

Demos in Illerkirchberg mit großem Polizeiaufgebot

Die Polizei war mit großem Aufgebot vor Ort. Zur Anzahl der Einsatzkräfte machte das Polizeipräsidium Ulm keine Angaben. Die Behörde hatte dem SWR zuvor bestätigt, mit einer "angemessenen Anzahl an Einsatzkräften" im Ort für Sicherheit zu sorgen. Für die kommenden Tage hatten mehrere Gruppierungen zu Kundgebungen aufgerufen, etwa über die sozialen Medien.