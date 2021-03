Rund 170 Menschen haben sich am Sonntag an einer Querdenker-Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Heubach im Ostalbkreis beteiligt. Rund 30 an einer Gegendemo, unter anderem der Heubacher Gemeinderat. Laut Polizei verliefen der Querdenker-Umzug und Gegendemo ohne Vorkommnisse.