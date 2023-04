Demenz und Schmerzen

Trudi ist dement. Wenn sie weint, weiß ihre Tochter nicht immer was los ist. Aber viele Situationen kann sie schon deuten und die Mutter beruhigen, ihren Schmerz lindern.

Vor zehn Jahren wurde Trudi langsam dement. Mittlerweile liegt sie fast nur noch im Bett – daheim bei ihrer Tochter in Waldstetten im Kreis Günzburg. Es gibt Tage, an denen sie gar nicht aufwacht. Tochter Carola pflegt die Mutter rund um die Uhr. In den Urlaub fährt sie nicht mehr, Freundinnen besucht sie nicht mehr - wenn, dann kommen sie zu ihr. Manchmal schreit Trudi. Ihre Tochter weiß dann nicht, ob sie Schmerzen hat, denn sagen, was ihr weh tut, kann Trudi nicht mehr.