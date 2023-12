Segnung homosexueller Paare: "Erlaubnis aus Rom kam überraschend"

per Mail teilen

Die katholischen Dekanate in Ulm, Heidenheim und Aalen begrüßen die offizielle Erlaubnis aus Rom, homosexuelle Paare segnen zu dürfen. Wie soll es vor Ort umgesetzt werden?

Von der Entscheidung des Vatikans, homosexuellen Paaren den Segen zu spenden, sind viele katholische Pfarrer in der Region überrascht. In den Dekanaten in Ulm, Heidenheim und Aalen zeigt man sich gleichwohl erfreut über diese gute Nachricht aus Rom kurz vor Weihnachten.

In solch einem katholischen Gottesdienst wie im Heilig-Kreuz-Münster in Schwäbisch Gmünd könnten sich künftig homosexuelle Paare segnen lassen. Den Segen aus Rom haben sie dafür neuerdings. Imago /imagebroker

Ostalb-Dekan Kloker: Segnung des Paares in eigenem Gottesdienst

Bisher lief die Segnung von Paaren desselben Geschlechts "eher unter der Hand", betont der Schwäbisch Gmünder Pfarrer Robert Kloker vom Dekanat Ostalb. Bei ihm gäbe es noch keine Anfragen zur Segnung, aber er könne sich das zum Beispiel im Heilig-Kreuz-Münster künftig gut vorstellen, "in einem eigenen Segensgottesdienst, das heißt mit Elementen wie einem gemeinsamen Lied, mit Fürbitten, dem Vaterunser und eben auch der Segnung des Paares", so Kloker.

Wie Pfarrer homosexuelle Paare segnen sollen, ist unklar

Allerdings fehlen noch konkrete Vorgaben der Diözese Rottenburg-Stuttgart, wie man homosexuelle oder auch wiederverheiratete Paare segnen solle. "Es wäre sicher gut", so Kloker, "wenn es auch eine entsprechende Segensformel geben würde".

Sein Amtskollege vom Dekanat Ulm-Ehingen, Ulrich Kloos, zeigt sich überrascht vom grünen Licht aus Rom und ist gespannt, wie das die Priester vor Ort nun umsetzen sollen. Von verschiedenen Interpretationen spricht der Heidenheimer Dekan Dietmar Horst, der in Dischingen Pfarrer ist. Wie die Segnung homosexueller Paare geschehen kann, sei im Detail offen. Auch ob es beispielsweise innerhalb eines Gottesdienstes in der Kirche möglich sei.

Segnung ist keine Handlung im Sinne einer Eheschließung.

Die katholische Kirche betont den Unterschied zwischen Hochzeit und Segnung. Eine Eheschließung sei demnach ein heiliges Sakrament und im Prinzip unauflösbar. "Den Segen kann man dagegen immer spenden," so der Ulmer Dekan Kloos, "das hat aber nicht die verbindliche, dauernde Wirkung."

Homosexuelle Paare "in den Augen Gottes wertgeschätzt"

Es sei ist ein Fortschritt, dass Rom jetzt für die Segnung homosexueller Paare seinen Segen gegeben habe. "Einfach etwas Gutes tun zu dürfen und dass man sich auch nicht verstecken muss", sagte Kloos. Das Allerwichtigste ist laut Ostalb-Dekan Kloker, dass eine solche Partnerschaft "jetzt auch in den Augen Gottes wertgeschätzt ist durch die Segnung".