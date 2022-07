Bischofswechsel live im SWR-Fernsehen

Der Wechsel im Amt des württembergischen Landesbischofs am kommenden Sonntag wird sowohl vom SWR-Fernsehen als auch im Livestream auf dem Youtube-Kanal der Landeskirche übertragen. In einem festlichen Gottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche wird Landesbischof Frank Otfried July in den Ruhestand verabschiedet und sein Nachfolger, der bisherige Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl, feierlich ins Amt eingeführt.